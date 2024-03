Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Rund 8.000 Euro Schaden bei Unfallflucht auf der Einmündung Richard-Stocker-Straße und Aacher Straße - Polizei sucht Zeugen (06.03.2024)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag im Einmündungsbereich der Richard-Stocker-Straße auf die Aacher Straße ereignet hat. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit einem weißen Fiat 500 von Emmingen kommend auf der Richard-Stocker-Straße. An der Einmündung zur Aacher Straße ordnete sie sich auf der Rechtsabbiegerspur ein. Ein zunächst auf der Linksabbiegespur wartender unbekannter Lastwagenfahrer zog plötzlich nach rechts rüber und kollidierte dabei mit dem danebenstehenden Fiat, dessen Fahrerin noch versuchte auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. An dem Fiat entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Zu dem flüchtigen Lastwagen ist lediglich bekannt, dass der Sattelauflieger ein ungarisches Kennzeichen hatte.

Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den Laster geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

