POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Einmündung Talstraße und Donaustraße - Suzuki kollidiert mit Traktor (06.03.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

Bei einem Unfall im Einmündungsbereich der Talstraße auf die Donaustraße ist am Mittwochnachmittag ein Suzuki mit einem Traktor kollidiert. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Suzuki auf der Talstraße in Richtung Donaustraße. Im Einmündungsbereich bog er nach rechts ab, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem auf der Donaustraße in Richtung Talmühle fahrenden Traktor eines 21-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. An dem Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

