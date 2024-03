Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Sunthausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl auf Friedhof (19.02.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Seit Anfang des Jahres waren unbekannte Diebe auf dem Sunthausener Friedhof in der Tuninger Straße unterwegs. Die Täter stahlen von einer Grabstätte eine Kupfervase mitsamt Sockel im Wert von mehreren hundert Euro. Auch andere Grabstätten sind von den Unbekannten in Mitleidenschaft gezogen worden, wobei die Polizei noch ermitteln muss, was die Täter hier im Einzelnen entwendeten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726 93948-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell