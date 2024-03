Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d. Donau

Kreis Tuttlingen) Nächtlicher Besucher (06.03.2024)

Mühlheim a.d.Donau (ots)

Ein ungebetener nächtlicher Besucher hat mehrere Anwohner in Mühlheim beunruhigt. Überwachungskameras mehrerer Häuser in den Straßen "Griesweg" und "Emil-Nolde-Weg" zeichneten in den frühen Morgenstunden des Mittwochs einen Mann auf, der sich auf den Terrassen der Gebäude aufhielt und sich dabei verdächtig verhielt. Auffällig waren weiße Handschuhe, die der ansonsten dunkelgekleidete Mann trug. Es kam durch ihn zwar zu keinen Straftaten - dennoch bittet die Polizei die Anwohner, aufmerksam zu sein und verdächtige Begebenheiten sofort unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

