Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte (05.03.2024)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Angriff auf Polizeibeamte gekommen ist es am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Polizisten waren mit einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 21-Jährigen beauftragt. Damit zeigte sich der junge Mann nicht einverstanden. Er ging körperlich gegen die Beamten vor, um sie an Betreten der Wohnung zu hindern. In diese Auseinandersetzung mischte sich auch seine ebenfalls dort wohnende 53-jährige Mutter ein, die ihrem Sohn half und auf die Polizisten einschlug. Die Beamten konnten beide Personen festsetzen und die Durchsuchung durchführen, wobei sie geringe Mengen Betäubungsmittel beschlagnahmten. Gegen Mutter und Sohn leiteten sie ein Verfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ein.

