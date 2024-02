Ulm (ots) - Der Überfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr am Vorplatz vor dem Hauptbahnhof in Ulm. Unbekannte Täterschaft trat von hinten an den 24-Jährigen heran und sprühte ihm Pfefferspray in das Gesicht. Danach wurde ihm die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gezogen. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse Karten. Der oder die Täter gingen danach in ...

mehr