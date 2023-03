Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Vegetationsbrandbekämpfung aus der Luft - Brandenburger Feuerwehrkräfte, Bundespolizei und Bundeswehr üben gemeinsam

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Blumberg / Müncheberg-Eggersdorf (Märkisch-Oderland) (ots)

Die vergangenen Waldbrandsaisons in Brandenburg haben gezeigt, wie erfolgreich eine koordinierte Brandbekämpfung aus der Luft ist. Um in diesem Bereich auch für Zukunft gut gerüstet zu sein, trainieren ausgebildete Luftkoordinatoren von Brandenburger Feuerwehren erstmals in einem Praxisseminar der Landesschule und Technischen Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (LSTE) mit der Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg und der Bundeswehr. Die Übung findet auf dem Flugplatz Müncheberg-Eggersdorf (Märkisch-Oderland) statt.

Schwerpunkt ist der praxisnahe Einsatz der Luftkoordinatoren als Bindeglied zwischen Einsatzkräften in der Luft und am Boden. Bei der gemeinsamen Übung wird das Zusammenspiel beim Einrichten von Landeplätzen sowie dem Betreiben von mobilen Wasserentnahmestellen (Fireflextank) durch die Feuerwehren mit den Hubschrauberpiloten von Bundespolizei und Bundeswehr geübt und vertieft. Durch diese unabdingbare Übungsmaßnahme kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen durch Fluglärm kommen. Hierfür bitten wir um Verständnis.

Für Pressevertreter besteht die Möglichkeit sich am

Donnerstag, den 30. März 2023 in der Zeit von 10.00 Uhr - 12:00 Uhr am Flugplatz Müncheberg-Eggersdorf

über die Übung, das Zusammenwirken der Einsatzkräfte und den Einsatzmöglichkeiten von Hubschraubern zu informieren.

Akkreditierungen und Rückfragen bitte bis zum 29.03.2023 an die

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bundespolizei-Fliegergruppe Bundesgrenzschutzstraße 100 | 53757 Sankt Augustin E-Mail: presse.flg@polizei.bund.de

zu übersenden.

Allgemeiner Hintergrund:

Zu dem vielfältigen Aufgabenportfolio, welches durch die Bundespolizei-Fliegergruppe und ihre Bundespolizei-Fliegerstaffeln bundesweit und tagtäglich wahrgenommen wird, gehört auch der Katastrophenschutz, bei dem durch das Ersuchen des jeweiligen Bundeslandes Hubschrauber der Bundespolizei zur Vegetationsbrandbekämpfung eingesetzt werden können.

Wird ein Hubschrauber der Bundespolizei angefordert, ist das jeweilige Brandgebiet für die Einsatzkräfte am Boden teilweise nur schwer oder nicht mehr zugänglich. Die Unterstützung aus der Luft ist somit eine effektive Ergänzung und in vielen Bereichen die einzige Option, um Löscharbeiten durchführen zu können.

Die Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg unterstützt die Übung, um ihre jährliche praktische Fortbildung für das Fliegen mit dem Bambi Bucket durchzuführen. Hier liegt der Fokus auf der Erfüllung der notwendigen Trainings für die fliegenden Besatzungen gem. Flugbetriebshandbuch der Bundespolizei-Fliegergruppe und der Optimierung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit den Feuerwehrkräften. Gemeinsames Ziel ist die Herstellung der Einsatzbereitschaft für das kommende Sommerhalbjahr, um eine professionelle und effektive Unterstützung bei der Bekämpfung von Vegetationsbränden mit Hubschraubern zu gewährleisten. Weiterhin wird die Staffel, im Rahmen der Übung, beim Aufbau und dem Betrieb eines Fireflextank fachliche Unterstützung leisten sowie eine mobile Flugkraftstoffversorgung im Einsatzraum gewährleisten. Ziel ist auch hier die Verbesserung der Zusammenarbeit aller Beteiligten Kräfte bei Vegetationsbrandlagen im Land Brandenburg.

Durch regelmäßige Übungen wird in Zusammenarbeit mit den bundesweit dislozierten Bundespolizei-Fliegerstaffeln und einer festgelegten Anzahl von Helfern jährlich speziell geschult.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell