POL-KN: (Dietingen A81/ Lkr. Rottweil) Auto überschlägt sich- fünf leichtverletzte Personen (06.03.2024)

Dietingen A81 (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist ein 55-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil nach rechts von der Straße abgekommen und hat sich mit dem Mercedes überschlagen. Der Mann war gegen 2.15 Uhr auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. In der Folge des Abkommens fuhr der 55-Jährige durch den auf dem Grünstreifen liegenden Grünschnitt sowie einen Leitpfosten, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Alle fünf Insassen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Mercedes, dessen Schadenshöhe der Polizei noch nicht bekannt ist. Die alarmierte Straßenmeisterei Rottweil sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn.

