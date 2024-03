Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte und hohen Sachschaden (05.03.2024)

Deißlingen (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Dienstag, gegen 13.15 Uhr, auf der Bundesstraße 27 auf Höhe eines Autohändlers passiert ist. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Porsche auf der B27 in Richtung Villingen-Schwenningen und hielt seinen Wagen auf Höhe des Autohändlers an, da er verbotswidrig nach links abbiegen wollte. Ein dem Porsche folgender Zeuge und eine 50-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta brachten ihre Wagen rechtzeitig zum Stehen. Eine dem Ford folgende 43-jährige Fahrerin eines Daimlers reagierte zu spät und prallte in das Heck des Fiesta. Auch eine hinter dem Daimler fahrende 50-jährige Opelfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Daimler zusammen. Bei dem Unfall zog sich die Daimlerfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Porsche blieb unbeschädigt. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden. Am Ford, am Daimler und am Opel entstand nach Schätzungen der Polizei jeweils ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

