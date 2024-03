POL-KN: (Konstanz) Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet- Zeugen gesucht (04.03.2024)

Radolfzell (ots) - Am Dienstagvormittag ist es in der Rickelshausener Straße zu einem Trickdiebstahl durch zwei "falsche Handwerker" gekommen. Zwei unbekannte Männer boten gegenüber einem 87-Jährigen verschiedene Reparaturarbeiten an seinem Haus an. Um Arbeiten an einem Rollladen durchführen zu können, forderten die beiden Männer den Senior auf, seinen Wagen ...

mehr