POL-WOB: Verkehrsunfall - 19-Jähriger steht unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislinger Straße Ecke Berliner Ring, 02.12.2023, 10:38 Uhr Am Samstagvormittag gegen 10:38 Uhr ereignete sich auf der Reislinger Straße in Richtung des Berliner Ring ein Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 19-Jähriger fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit einem verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Es entstand hoher Sachschaden. Eine Betäubungsmittelbeeinflussung des 19-Jährigen wurde festgestellt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 19-Jährige Wolfsburger befuhr am Samstagvormittag die Reislinger Straße in Richtung des Berliner Rings. Durch eine Zeugin wurde bereits vor Unfalleintritt eine aggressive Fahrweise beobachtet. An der Einmündung Reislinger Straße / Berliner Ring sei der 19-Jährige dann ungebremst auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw aufgefahren. Dabei entstand an dem Pkw des Unfallverursachers ein wirtschaftlicher Totalschaden, auch an dem anderen Pkw wird ein hoher Sachschaden vermutet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr - infolge von Betäubungsmittelkonsum wurde eingeleitet.

