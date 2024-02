Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gleich drei Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Edenkoben (ots)

Bei einer Großkontrolle in der Staatsstraße gestern Morgen (19.02.2024, 8 - 12 Uhr) wurde ein PKW und dessen mitgeführter Anhänger kontrolliert. Weil der 37 Jahre alte Fahrer aus Bad Bergzabern aufgrund des zulässigen Gesamtgewichts seines Gespanns von 5300 kg lediglich die Führerscheinklasse B vorzeigen konnte, und nicht die erforderliche Klasse BE, war die Weiterfahrt beendet. Ein 35-Jähriger aus dem Raum Neustadt gaukelte den Beamten vor, dass er seine bulgarische Fahrerlaubnis zu Hause vergessen hätte. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein 46 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Rastatt fiel auf, weil er während der Fahrt telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er seit Anfang Februar eine Fahrerlaubnissperre hat. Gegen alle drei Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Fünf Autofahrer wurden belangt, weil sie nicht gegurtet waren. 42 Kontrollaufforderungen wurden ausgestellt, weil an den kontrollierten Fahrzeugen technische Mängel festgestellt wurden.

