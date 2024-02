Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Geschwindigkeitskontrolle

Edesheim (ots)

11 Autofahrer wurden gestern Morgen in der Staatsstraße sanktioniert, weil sie sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h - Beschränkung hielten. Der Schnellste war mit 61 km/h unterwegs. Er muss mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

