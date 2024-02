POL-PDLD: Edenkoben - Zu viel Whisky

Landau (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am 19.02.2024 gegen 21:15 Uhr konnte bei einem 67-jährigen Opel-Fahrer in Landau in der Annweilerstraße Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test auf der Dienststelle ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den 67-Jährigen wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei ...

