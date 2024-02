POL-PDLD: Hagenbach - In der Ausnüchterungszelle gelandet

Wörth / Hatzenbühl (ots) - Gleich zweimal waren Polizeibeamte am Montag wegen Bränden im Einsatz. Um 11.00h kam es in Wörth in der Nachtweide in einem Mehrparteienhaus zu einer Rauchentwicklung. Kurzzeitig wurde deshalb von der Feuerwehr das betroffene Stockwerk geräumt. Als Ursache stellte sich ein technischer Defekt an einer Waschmaschine heraus. In Hatzenbühl wurde gegen 18.50h ein Kaminbrand gemeldet. Auch hier ...

