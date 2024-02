Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Weitere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth am Rhein (ots)

Auch am Montag waren Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Wörth unterwegs und kontrollierten schwerpunktmäßig Lastkraftwagen und Transporter. Auf der A65 waren zwischen 06.00h und 08.00h drei LKW-Fahrer nicht angegurtet, ein LKW parkte ohne Grund in einer Nothaltebucht und ein weiterer LKW-Fahrer überholte trotz Überholverbot. Parallel dazu wurden an den Schulen in Wörth Schulwegkontrollen durchgeführt. Hierbei ergaben sich keine Beanstandungen. In Kandel wurden zwischen 09.00h und 10.00h neun Verstöße gegen das Haltegebot am STOP-Schild und ein Gurtverstoß festgestellt. Darüber hinaus ergaben sich fünf Mängelberichte.

