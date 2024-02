Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Hafen- und Rheinbrückenstraße. Drei Autofahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Dazu hatte einer sein Handy während der Fahrt am Ohr. An acht Fahrzeugen stellten die Polizisten zudem technische Mängel fest.

