POL-PDLD: Germersheim - Unfall durch Hüpfburg

Germersheim (ots)

Am Sonntagmittag kam es in der Germersheimer Stadthalle zu einem Unfall. Bei einer Veranstaltung mit Hüpfburgen sackte eine Hüpfburg mit Rutsche in sich zusammen, wodurch ein Kind leicht verletzt wurde. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

