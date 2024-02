Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruchversuch scheitert - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Zwischen dem 13.02.20224 und dem 16.02.2024 versuchten unbekannte Täter in die Geschäftsstelle des ADAC in Landau im Nordring einzubrechen. Hierbei wurde versucht ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachverhalt wurde erst am 19.02.2024 zur Anzeige gebracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 50 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell