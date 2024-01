BPOLI MD: Bundespolizei stellt mithilfe von Bahnsicherheitsmitarbeitern einen Graffitisprayer auf frischer Tat

Weimar/ Naumburg/ Halle (ots) - Am Dienstag, den 2. Januar 2024 fiel ein 40-Jähriger wiederholt negativ auf und erhielt dafür entsprechende Strafanzeigen: Gegen 14:20 Uhr betrat er eine Regionalbahn in Weimar, welche im Anschluss in Richtung Leipzig fuhr. Hierbei verhielt er sich unflätig, war sehr laut und ...

mehr