BPOLI MD: Die Bundespolizei auf der Reisemesse "TOURISMA & Caravaning" 2024 in Magdeburg

Vom 5. bis 7. Januar 2024 öffnen die Messehallen in Magdeburg in der Tessenowstraße 9, jeweils in der Zeit von 10:00 - 18:00 Uhr wieder ihre Türen für die Reisemesse "Tourisma & Caravaning". Beamte der Bundespolizei aus Mitteldeutschland freuen sich auf Ihren Besuch und werden Ihnen die wesentlichen Aufgaben der Bundespolizei im Bereich der Grenz- und Bahnpolizei sowie der Luftsicherheit erläutern. Ob am Flughafen, auf dem Bahnhof oder an der Grenze, die Bundespolizei wird Ihnen sicher auf einer Ihrer Reisen begegnen. Mit ihren rund 54.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Bundespolizei eine bundesweit verfügbare Polizei von hohem Einsatzwert, die einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland leistet. So stellen die Kolleginnen und Kollegen beispielsweise jährlich über 150.000 verbotene Gegenstände bei Luftsicherheitskontrollen an den Flughäfen fest- und sicher. Ein paar dieser Exponate können Sie in Halle 2, am Stand 202 begutachten. Zudem wird Ihnen aus bundespolizeilicher Sicht bei Ihren Reisevorbereitungen bzw. Reisedurchführungen geholfen. Die Polizeibeamten vor Ort beraten Sie unter anderem zu Reisedokumenten sowie zu den Problematiken der Mitnahme von Gefahrgütern und Flüssigkeiten auf Flugreisen und der polizeilichen Relevanz von vergessenen oder abgestellten Reisegepäck. Urkundenfälschungen werden anhand von praktischen Vorlagen beleuchtet und verbotene Gegenstände zur Besichtigung ausgestellt. Das Taschendiebstahlspräventionsteam wird am Freitag um 17:00 Uhr, am Samstag um 10:00 und 17:00 Uhr und am Sonntag nochmals um 10:00 Uhr auf der Bühne stehen und Ihnen mittels kleiner Rollenspiele im Rahmen mehrerer Aufführungen umfassende Hinweise zum Schutz vor Taschendieben geben. Unser "Dieb" wird ebenfalls wieder mit von der Partie sein und Ihnen sein Vorgehen genau darstellen. Achten Sie daher genau auf Ihre Taschen und Wertgegenstände! Für all diejenigen, welche sich fragen, wie es nach der Schule oder dem Studium weitergehen soll oder die über eine berufliche Veränderung nachdenken, steht ein Einstellungsberater zur Verfügung und beantwortet allen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen sämtliche Fragen rund um die Ausbildung und das Studium bei der Bundespolizei. Als besonderes Highlight hat der Einstellungsberater VR-Brillen im Gepäck, die Sie gerne aufsetzen können und sich sofort in einer der vielfältigen Einsatzlagen der Bundespolizei befinden werden. Probieren Sie es aus! Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich! Wir freuen uns auf Sie!

