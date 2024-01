Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 40-Jähriger trägt Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen artikuliert sich entsprechend, bedroht Reisenden und verstößt gegen Hausverbot

Weimar/ Naumburg/ Halle (ots)

Am Dienstag, den 2. Januar 2024 fiel ein 40-Jähriger wiederholt negativ auf und erhielt dafür entsprechende Strafanzeigen: Gegen 14:20 Uhr betrat er eine Regionalbahn in Weimar, welche im Anschluss in Richtung Leipzig fuhr. Hierbei verhielt er sich unflätig, war sehr laut und hörte Musik mit rechtsradikalen Inhalten. Parallel dazu pöbelte er in Richtung eines Mitreisenden, tätigte ihm gegenüber verfassungswidrige Äußerungen und bedrohte den Mann. In seiner Not suchte der Geschädigte den Zugbegleiter der Bahn auf. Jener 40-Jährige stieg in Naumburg abrupt aus und nutzte anschließend einen anderen Zug in Richtung Halle/Saale. Bei seiner Ankunft am Hauptbahnhof Halle/Saale nahmen ihn Einsatzkräfte der bereits informierten Bundespolizei in Empfang und kontrollierten den Deutschen. Er trug sichtbare verfassungsfeindliche Symbole und zeigte mehrfach den verbotenen Hitlergruß. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er auf die Dienststelle am Hauptbahnhof gebracht. Er erhielt neben Strafanzeigen wegen Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgrund seines Gebarens von Mitarbeitern der Bahn ein zweijähriges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle/Saale. Gegen 19:35 Uhr hatten die Einsatzkräfte erneut Kontakt mit dem polizeibekannten Mann. Trotz des zuvor erhaltenen Hausverbotes hielt er sich widerrechtlich und ohne Reiseabsichten im Hauptbahnhof auf, was ihm eine weitere Strafanzeige einbrachte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell