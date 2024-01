Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bedrohung und Beleidigung im Intercityexpress

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 31. Dezember 2023 erhielt die Bundespolizei gegen 08:10 Uhr fernmündlich die Information durch den Zugchef eines Intercityexpresses, welcher von Hannover nach Stendal eingesetzt war, dass im Zug Reisende bedroht werden. Demnach stand eine Streife der Bundespolizei sowie zwei weitere Streifen der Landespolizei bei Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Stendal bereit. Nach Aussagen des Zugchefs und der beiden Geschädigten verhielt sich eine Gruppe, bestehend aus drei alkoholisierten Männern, sehr lautstark. Auf die Bitte eines 31-jährigen Reisenden, etwas leiser zu sein, bedrohte der 24-jährige Tatverdächtige den Geschädigten. Weiterhin beleidigte der Mann aus Mosambik die 28-jährige Begleiterin des Geschädigten mit in der Ehre verletzenden Worten und gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Der Zugbegleiter verwies die drei Personen aus dem Zug. Der Tatverdächtige und seine zwei Begleiter wurden für alle notwendigen strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest des Tatverdächtigen lieferte einen Wert von 1,5 Promille. Die beiden anderen Personen wurden als Zeugen erfasst. Der 24-Jährige, welcher bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, muss sich nun wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

