BPOLI MD: Zum Jahreswechsel hinter Gittern

Am Freitag, den 29. Dezember 2023 erhielt die Bundespolizei gegen 09:00 Uhr fernmündlich die Meldung durch die Notfallleitstelle der Bahn, dass sich in einem Intercityexpress von Berlin nach Halle/ Saale eine männliche Person ohne erforderlichen Fahrausweis befindet. Der 24-Jährige wurde bei Ankunft des Zuges durch eine Streife der Bundespolizei angesprochen und aufgefordert sich auszuweisen. Da der aus Ungarn stammende Staatsangehörige keinen Ausweis bei sich führte, entschieden sich die Einsatzkräfte ihn mit zur Dienststelle zu nehmen. Bei der Überprüfung seiner Daten mittels eines Fingerabdruck-Scanners in der Fahndungs-Datei der Polizei stellten die Bundespolizisten seine zweifelsfreie Identität und einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fest. So wurde der Polizeipflichtige wegen Erschleichen von Leistungen im Dezember 2021 rechtskräftig durch das Amtsgericht Neumarkt in der Oberpfalz zu einer Geldstrafe von 200 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verurteilt. Da er weder den Zahlungen noch der ergangenen Ladung zum Strafantritt nachkam, erließ jene Staatsanwaltschaft den Strafvollstreckungshaftbefehl im April 2022. Dieser wurde dem Verurteilten in seiner Muttersprache eröffnet und die Festnahme ausgesprochen. Da er den geforderten Geldbetrag von 200 Euro nicht begleichen konnte, übergaben ihn die Einsatzkräfte am selbigen Tag in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort wird er nun den Jahreswechsel hinter Gittern verbringen müssen. Die Bundespolizei informierte die ausschreibende Behörde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme. Dem Verurteilten droht nun ein weiteres Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen.

