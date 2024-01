Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 21-Jähriger mit Drogen am Hauptbahnhof festgestellt: 40 Gramm Cannabis sowie 15 Gramm Kokain

Dessau (ots)

Am Freitag, den 5. Januar 2024 stellten Bundespolizisten gegen 22:00 Uhr einen Mann am Hauptbahnhof Dessau fest und kontrollierten ihn. Dabei nahmen die Beamten Cannabisgeruch wahr. Die Einsatzkräfte befragten den 21-Jährigen nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen. Dieser holte daraufhin mehrere Cliptütchen, vermutlich Cannabis, aus seiner Jackentasche. Ausweisdokumente konnte er nicht vorweisen und wurde zum Zwecke der Personalienfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Während der sich anschließenden Durchsuchung und Nachschau in den mitgeführten Sachen des Mannes stellten die Bundespolizisten zudem sechs Plastikampullen mit einer weißen betäubungsmittelähnlichen Substanz fest und ebenfalls sicher. Laut Angaben des jungen Mannes handelt es sich dabei um Kokain und er zahlte dafür 500 Euro. Der Deutsche erhält eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell