Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigungen an einem Auto (02.03.2024)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag, 24 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, ein Auto in der Friedhofstraße beschädigt. Sie zerstachen alle vier Reifen und verbogen die Wischerarme eines beim Haus Nummer 38a geparkten Autos, das eine "45-Km/h-Zulassung" hat. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, mitzuteilen.

