Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Kreis Tuttlingen) Vandalen beschädigen Auto (28.02.2024)

Geisingen (ots)

Bereits am 28. März haben Unbekannte ein auf einem Park+Ride Parkplatz abgestelltes Auto beschädigt. Bis auf die Windschutzscheibe zerschlugen sie alle Scheiben eines dort geparkten Renault und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 entgegen.

