Polizei Dortmund

POL-DO: Augen auf beim Wohnungskauf - Polizei warnt vor Phishing bei Immobilienportalen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1111

Nach einem Hinweis von einem Bürger warnt die Polizei vor der Übersendung von Ausweisdaten an dubiose Wohnungs- /Häuserverkäufer bzw. Vermieter.

Im konkreten Fall wurden Mietinteressenten auf einem großen Internetportal direkt vom vermeintlichen Vermieter aufgefordert, eine Kopie ihres Personalausweises- bzw. Reisepasses an eine E-Mail-Anschrift zu übermitteln. Die Polizei geht davon aus, dass mit den dort gewonnenen Daten Straftaten begangen werden sollten und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Das Portal hat die entsprechenden Anzeigen gelöscht.

Weitere, neue geschaltete Anzeigen mit dieser Betrugsmethode sind möglich.

Die Polizei warnt: Gehen Sie mit ihren Daten im Internet sensibel um. Insbesondere bei Personalausweisdaten sollten Sie dem Empfänger komplett vertrauen. Bei den einschlägigen Onlineportalen ist so etwas in der Regel nicht vorgesehen. Wenn Sie verdächtige Inserate bemerken, melden Sie das den Portalen. In der Regel werden die Anzeigen nach einer Überprüfung gelöscht.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell