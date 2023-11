Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stellt bei Schwerpunktkontrollen Drogen, Bargeld und gestohlene Fahrräder sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1108

Die Videobeobachtung der Polizei führte in der Nacht zu Sonntag (19.11.2023) zu einem schnell koordinierten Einsatz am Dietrich-Keuning-Haus. Die Monitore in der Leitstelle zeigten ab 00:38 Uhr eine aus 15 Personen bestehende Gruppe, die vermutlich mit Drogen handelte. Zivilkräfte und Streifenteams der Nordstadtwache, Bereitschaftspolizei und ein Diensthundführer sorgten ab 00:38 Uhr kurzzeitig dafür, dass niemand den Park am Dietrich-Keuning-Haus verlassen konnte.

Bei der anschließenden Kontrolle im Park fielen mehrere 18- bis 26-jährige Männer auf. Diensthund Jack suchte zielstrebig das Umfeld ab und entdeckte mit sicherem Gespür mehrere im Erdreich angelegte Verstecke mit Drogen. Bei der Durchsuchung eines 26-Jährigen entdeckte die Polizei Marihuana, Ecstasy, Tierabwehrspray und vermutlich aus dem Verkauf von Drogen stammendes Bargeld.

Die Polizei stellte den Reizstoff, das Bargeld und die Drogen sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann mit Wohnsitz in Dortmund ein. Nach Feststellung der Identitäten und Abschluss der Ermittlungen erhielt die Personengruppe sofort Platzverweise.

Bei einem weiteren Schwerpunkteinsatz für mehr Sicherheit in der Innenstadt vollstreckte die Polizei am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag während einer strategischen Fahndung vier Haftbefehle. Bei einer Verkehrskontrolle fiel in der Innenstadt ein bereits bekannter Drogenhändler auf. Die Polizei nahm ihm 2000 Euro Bargeld und vier Testosteron-Spritzen ab. Das Bargeld stammt vermutlich aus dem illegalen Handel mit Rauschgift.

Gemeinsame Kontrollen mit dem Ordnungsamt der Stadt Dortmund führten in der Nacht zu Samstag auch in Lokale an der Oestermärsch, in der Schillerstraße und in der Mallinckrodtstraße. Die Einsatzkräfte entdeckten insgesamt vier illegal installierte Geldspielautomaten und damit Verstöße gegen den Glücksspielstaatsvertrag. Zudem wurden Verfahren wegen des Verdachts auf illegale Beschäftigung eingeleitet. In einem Lager eines Etablissements an der Mallinckrodtstraße entdeckte die Polizei elf hochwertige Fahrräder, die zum Teil bereits als gestohlen gemeldet wurden.

Polizei und Stadt setzen diesen Kontrollen fort.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell