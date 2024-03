Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen-Bietingen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 34- ein Kastenwagen brennt vollständig aus (05.03.2024)

Gottmadingen-Bietingen (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 31.000 Euro Blechschaden hat es bei einem Unfall gegeben, den ein Autofahrer am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 34 verursacht hat. Ein 46-jähriger Suzuki-Fahren fuhr auf der B 34 vom Grenzübergang Bietingen herkommend in Richtung Gottmadingen. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Ob dem Dorf" musste der Mann seinen Wagen aufgrund eines vor ihm fahrenden Autos, welches nach links abbog, anhalten. Ein dahinterfahrender 83-Jähriger Smart-Fahrer hielt sein Auto ebenfalls an. Ein folgender 20 Jahre alter Opel Monavo-Fahrer erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des Smarts. Im weiteren Verlauf wurde dieser auf den davorstehenden Suzuki geschoben. Beim Aufprall zog sich die 34- jährige Beifahrerin im Suzuki leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der Opel fing aus bislang nicht bekannten Gründen nach dem Unfall Feuer und brannte vollständig aus. Die alarmierte Feuerwehr Gottmadingen löschte den Brand. Die beschädigten Autos mussten angeschleppt werden. Alle drei Autos erlitten Totalschäden. Abschlepper kümmerten sich um die Wagen. Die Straße war während der Unfallaufnahme und Löscharbeiten für etwa drei Stunden vollständig gesperrt.

