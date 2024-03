Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall an der Autobahnauffahrt Singen in Richtung AK Hegau - 89-Jährige leicht verletzt (06.03.2024)

Singen, A81 (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am Mittwochmittag im Bereich der Autobahnauffahrt Singen in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Gegen 12 Uhr fuhr die 89-Jährige mit einem Opel Corsa auf die A81 in Richtung AK Hegau auf. Beim Wechsel von der Beschleunigungsspur auf die Durchgangsfahrbahn kam es zur seitlichen Kollision mit einem Lastwagen eines 65-Jährigen. Dabei geriet der Corsa ins Schleudern und prallte in der Folge erst in die Mittelschutzplanke und anschließend in die Außenschutzplanke unter der der Wagen schließlich liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 89-Jährige in ein Krankenhaus. An dem Opel, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Laster und den Schutzplanken schätzte die Polizei auf insgesamt ebenfalls rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell