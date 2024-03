Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sankt Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Hauswand geprallt (07.03.2024)

Sankt Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13.00 Uhr, ist ein 64-jähriger Skoda-Fahrer kurz nach dem Ortsausgang Sankt Georgen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Bundesstraße 33 abgekommen und mit dem Auto gegen eine Hausfassade einer ehemaligen Gaststätte geprallt. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Skoda, bei dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des an der Hauswand entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell