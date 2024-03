Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) Radfahrer fällt gegen geparktes Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (07.03.2024)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen ein geparktes Auto gestürzt und anschließend geflüchtet, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der unbekannte Radler fuhr gegen 15.20 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg auf der Schwandorfer Straße in Richtung ortsauswärts. Vermutlich beim Ausweichen mehrerer auf dem Gehweg stehender Mülleimer stürzte der Unbekannte und prallte dabei mit seinem Rad gegen einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Seat Cupra. Nachdem er sich den Schaden am Auto kurz angesehen hatte, fuhr er jedoch einfach weiter.

Zu dem flüchtigen Radfahrer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 17-25 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, schlank, graue Mütze, dunkle Jacke, Handschuhe. Er war mit einem schwarz-silbernen Mountainbike unterwegs.

Hinweise auf die Identität des Unbekannten erbittet der Polizeiposten Mühlheim unter der Tel. 07463 9961-0.

