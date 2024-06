Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus KFZ - Mehrere PKW der Marke BMW aufgebrochen!

Hachenburg (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2024 kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu insgesamt 4 Aufbrüchen von PKW der Marke BMW. Diese waren allesamt in einem Wohngebiet in Hachenburg frei zugänglich geparkt. Aus den Fahrzeugen wurden Lenkräder, Navigationsgeräte, etc. entwendet. Das Vorgehen des Täters/der Täter wird als professionell eingeschätzt. Etwaige Zeugen, die zur Tatzeit, oder auch im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hachenburg in Verbindung zu setzen.

Telefon: 02662-9558-0

E-Mail: pihachenburg@polizeil.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell