Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigaretten und Bargeld aus Kiosk gestohlen; Einbruch in Wettbüro: Zeugensuche; Nach versuchtem Diebstahl aus Auto: 31-Jähriger vorläufig festgenommen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zigaretten und Bargeld aus Kiosk gestohlen - Hanau

(fg) Aus einem Kiosk in der Gustav-Hoch-Straße haben Unbekannte am Dienstagmorgen zwischen 2.10 und 2.20 Uhr Zigaretten und Bargeld mitgehen lassen. Um in den Verkaufsraum zu gelangen hatten die Unbekannten zuvor die Eingangstür aufgehebelt. Im weiteren Verlauf sackten die Eindringlinge ihre Beute ein. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Einbruch in Wettbüro: Zeugensuche - Hanau

(fg) Zwei etwa 1,80 Meter große Maskierte sind am Dienstagmorgen in ein Wettbüro im Kinzigheimer Weg (130er-Hausnummern) eingedrungen und entwendeten einen Tresor. Gegen 2.10 Uhr schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe, die sich unmittelbar neben dem Haupteingang befindet, mit einem Bauzaunfuß ein. Anschließend kletterte das Duo durch die zerstörte Scheibe ins Innere und betrat den Vorraum. Im weiteren Verlauf begaben sich die Männer in den Kassenbereich und nahmen den dort befindlichen Tresor an sich. Über den zuvor genutzten Einstiegsweg flohen die dunkel gekleideten Täter. Beide sollen eine schlanke Statur gehabt haben. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Nach versuchtem Diebstahl aus Auto: 31-Jähriger vorläufig festgenommen - Erlensee

(fg) Am Montagmorgen nahmen Beamte der Polizeistation Hanau II einen mutmaßlichen Dieb in der Leipziger Straße gegenüber der 50er-Hausnummern auf einem dortigen Parkstreifen vorläufig fest. Dieser hatte offenbar zuvor versucht, die Tür eines geparkten Ford Focus zu öffnen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Bereits gegen 7.30 Uhr hatte sich ein Anwohner der Straße "Am Kreuzweiher" gemeldet und angegeben, dass sich eine unbekannte Person auf seinem Grundstück aufhalte und in seinem BMW zugange sei. Als er die Person ansprach, sei sie davongerannt. Etwa eine Stunde später habe ein Unbekannter versucht, einen Rucksack aus einem Firmen-LKW in der Straße "An der Wüstung" zu entwenden; die Personenbeschreibung war nahezu identisch. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten den 31-Jährigen letztlich gegen 9 Uhr in der Leipziger Straße bei einem offensichtlich weiteren Diebstahlsversuch vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten Gegenstände, die auf zwei weitere Taten schließen lassen; eine am Montagmorgen in der Langendiebacher Straße in Erlensee sowie eine in Frankfurt am Main. Mehrere Gegenstände, es handelt sich unter anderem um Sonnenbrillen, einen Garagendrücker sowie Elektronik, konnten jedoch noch keinen konkreten Tatorten zugeordnet werden. Zeugen sowie mögliche Geschädigte melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach, 16.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell