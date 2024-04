Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher von Hausmeister überrascht:Festnahme erfolgt; Vermutlich auf Benzinspur ausgerutscht: Rollerfahrer leicht verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher von Hausmeister überrascht: Festnahme erfolgt - Offenbach

(cb) Der Hausmeister der Stadtbibliothek in der Herrnstraße bemerkte am Dienstag, gegen 3.45 Uhr, einen Einbrecher und verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten noch vor Ort einen 43-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Ersten Erkenntnissen nach drang der Tatverdächtige über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in die Bibliothek ein. In dieser beschädigte er mehrere Türen, um sich Zutritt zu den verschiedenen Räumen zu verschaffen und nach Wertgegenständen zu suchen. Der 43 Jahre alte Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, wurde durch die Polizeibeamten, zwecks Blutentnahme, mit auf die Dienststelle genommen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls zu. Zusätzlich besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige gegen das Aufenthaltsgesetzt verstoßen hat. Daher wird nun ebenfalls strafrechtlich gegen ihn ermittelt.

2. Vermutlich auf Benzinspur ausgerutscht: Rollerfahrer leicht verletzt - Langen

(cb) Die Polizei in Langen sucht einen bislang unbekannten Unfallverursacher, welcher am Sonntagmorgen im Kreisverkehr in der Hans-Kreiling-Allee (10er Hausnummern) Benzin verlor und dadurch offenbar einen Unfall verursachte. Ein 42 Jahre alter Rollerfahrer fuhr, gegen 8.15 Uhr, in den Kreisverkehr ein und kam mit seinem weißen Leichtkraftrad auf der Benzinspur ins Rutschen und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Langener leichte Verletzungen im Bereich der Hüfte zu. Der dadurch entstandene Sachschaden am Roller wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu kontaktieren.

3. Betrug: Falscher Bankmitarbeiter forderte Geld - Heusenstamm (cb) Ein 62-jähriger Mann aus Heusenstamm erhielt am Montag mutmaßlich über seine Online-Banking-Sicherheitsapp die Aufforderung, seinen Zugang zu bestätigen. Kurz danach wurde er durch einen bislang unbekannten Täter angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab und mehrere tausend Euro einforderte. Der Mann tätigte in der Folge mehrere Überweisungen auf ein Konto im Ausland.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang erneut auf die Betrugsmasche hin und gibt Tipps, wie man sich vor den Gaunern schützen kann:

- Echte Mitarbeiter von Banken, Sparkassen oder anderen Geldinstituten werden nie vertrauliche Informationen oder die Herausgabe von Zugangsdaten, PIN- oder TAN-Nummern fordern.

- Fragen sie den Anrufer nach seinem Namen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten! Beenden sie einfach das Telefonat, wenn sie Bedenken haben.

- Sprechen sie mit ihren Familienmitgliedern und Freunden über Ihnen seltsam vorkommende Situationen oder Anrufe.

- Falls Sie telefonisch von dem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert und unter Druck gesetzt werden, beenden Sie das Telefonat eigenständig und kontaktieren Sie Ihre Hausbank über die in den Bankunterlagen angegebene Telefonnummer und im Verdachtsfall auch die Polizei.

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn Sie E-Mails von Geldinstituten erhalten, in denen Sie zur Übermittlung vertraulicher Informationen wie Log-In-Daten aufgefordert werden.

Offenbach, 16.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell