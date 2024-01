Polizei Hamburg

POL-HH: 240124-2. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung unter Jugendlichen am Jungfernstieg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.01.2024, 17:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Jungfernstieg

Gestern Nachmittag wurde im Bereich des Alsteranlegers am Jungfernstieg ein 14-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen schwer verletzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Gruppen aus bislang ungeklärter Ursache in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Im weiteren Verlauf schlugen und traten mehrere Jugendliche auf einen am Boden liegenden 14-Jährigen ein. Erst als eine Passantin einschritt, flüchteten die Täter in Richtung Ballindamm.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen

Der 14-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Armfraktur und weitere Verletzungen durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert, in welchem er ambulant behandelt wurde.

Die für Jugendkriminalität in der Region Mitte I zuständige Fachdienststelle (LKA 114) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bei den gesuchten Tätern soll es sich um fünf bis sechs männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handeln, die Deutsch mit Akzent gesprochen hätten. Zwei von ihnen sollen Caps, einer eine dunkle Jogginghose und einer eine Tasche einer Luxusmarke bei sich getragen haben.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell