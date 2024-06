Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

L1035/Öhringen: Eine Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Audi und einem Citroen bei Öhringen wurde am Dienstagnachmittag eine Frau verletzt. Eine 40-jährige Audifahrerin kam gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 1035 von Öhringen in Richtung Windischenbach zunächst nach rechts in den Grünstreifen und dann nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit dem Citroen eines 44-Jährigen. Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

