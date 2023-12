Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 14.12.2023, gegen 14:54 Uhr, ereignete sich auf der B31 auf Höhe der Kehrenkurve im Höllental ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich unerlaubter weise von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzten Personen oder den Sachschaden zu kümmern.

Der Unfallverursacher fuhr in Zuge eines Überholvorgangs auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, worauf der dort entgegenkommende Autofahrer eine Vollbremsung durchführen musste, um eine Kollision zu verhindern. Ein nachfolgender Fahrzeuglenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er auf das vorausfahrende Auto auffuhr. Die Insassen beider verunfallten Fahrzeuge zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden von den Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

