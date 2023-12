Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Auseinandersetzung vor Gaststätte - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 17.12.2023, kam es vor einer Gaststätte in der Bernau-Menzenschwander-Straße in St.Blasien zu einer Auseinandersetzung. Daran beteiligt sollen drei Männer gewesen sein. Während die angerückte Polizeistreife noch zwei Beteiligte im Alter von 26 und 49 Jahren antreffen konnte, hatte sich der Dritte bereits entfernt. Ernsthafte Verletzungen dürfte sich keiner zugezogen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell