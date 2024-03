Ulm (ots) - Kurz nach 14.15 Uhr meldete ein Zeuge eine Brandentwicklung in einer Tiefgarage in der Walther-Wolf-Straße. Am Einsatzort konnte festgestellt werden, dass in einem Kellerraum ein Sofa brannte. Das konnte die Feuerwehr schnell löschen. Warum das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenshöhe kann nicht beziffert werden. Das ...

