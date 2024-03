Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Autofahrer übermüdet

Am Dienstag schlitterte ein 41-Jähriger mit seinem Auto über die Leitplanken bei Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr fuhr der 41-Jährige auf der B30 von Biberach in Richtung Ulm. Auf Höhe Laupheim fuhr er auf dem rechten Fahrstreifen, als er die Kontrolle über sein Audi verlor. Der Pkw kam zunächst nach rechts auf den Standstreifen und rollte weiter. Mit der rechten Seite des Unterbodens setzte der Audi auf den Leitplanken auf. Dort schlitterte er rund 15 Meter weiter, ehe der Audi wieder auf dem Standstreifen auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der Fahrer wohl übermüdet und fiel in einen Sekundenschlaf. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro, den an den Leitplanken auf rund 500 Euro. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Hinweis der Polizei:

Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

++++ 0494087 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell