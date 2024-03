Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Einbruch in Haus

Geldbörsen stahl ein Unbekannter am Dienstag in Giengen.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 1.30 Uhr und 6.30 Uhr. Ein Unbekannter gelangte über eine Terrassentür in das Haus in der Straße "Am Wildbad". Dort fand der Einbrecher wohl zwei Geldbörsen. Die nahm er an sich und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Giengen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

