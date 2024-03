Ulm (ots) - Gegen 5.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem VW Tiguan in der Hans-Liebherr-Straße unterwegs. Der Mann fuhr in den Kreisverkehr Wilhelm-Leger-Straße und Erlenweg ein. Dort war bereits eine 35-Jährige mit ihrem VW Golf unterwegs. Die kam aus der Wilhelm-Leger-Straße und wollte den Kreisverkehr in ...

mehr