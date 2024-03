Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Ohne Führerschein unterwegs

Einen Transporter mit Anhänger zog die Polizei auf der A7 am Dienstag aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 09.15 Uhr Uhr kontrollierte die Polizei den Fahrer eines 3,5-Tonners mit Anhänger. Der war auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-Jährige Fahrer nicht die notwendige Fahrerlaubnis besaß. Denn für das Gespann, ein Klein-Lkw mit Anhänger, wäre die Führerscheinklasse BE benötigt gewesen. Sein vorhandener Führerschein war nicht ausreichend. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und setzte die Führerscheinstelle vom Vorfall in Kenntnis.

++++ 0490972 (JS)

Armin Nusser, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell