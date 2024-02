Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Lingen (ots)

Am Dienstag kam es auf der Dorfstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 69-jährige Fahrerin eines VW Tiguan war gegen 10.15 Uhr in Richtung "Am Gemeinschaftshaus" unterwegs. An einer dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß dem entgegenkommenden Golf einer 56-Jährigen. Beide Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

