POL-UL: (UL) Dietenheim - Auto überschlägt sich

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Dienstag bei Regglisweiler.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.30 Uhr fuhr der 81-Jährige mit seinem Opel von Weihungszell in Richtung Regglisweiler. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Auto in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte rechts der Fahrbahn gegen eine Böschung. Im Anschluss überschlug sich der Opel mehrfach und landete links der Straße in einem Graben. Der 81-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr barg den Mann aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße war durch die Einsatzmaßnahmen bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

