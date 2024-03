Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Zu spät gebremst

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 70-Jährige mit ihrem VW auf der B19 in Richtung Heidenheim. Vor der Kreuzung der Bundesstraße 19 und Landstraße 1082 musste sie abbremsen. Das bemerkte der 41-jähriger Fahrer eines BMW spät. Er konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem VW in das Heck. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf 500 Euro, am BMW auf 1000 Euro. Der Fahrer des BMW muss nun mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro durch die Bußgeldstelle rechnen.

