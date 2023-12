Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Feuerwehr löscht Brand in Abfallhaus in Bergheim

Bild-Infos

Download

Bergheim (ots)

Bergheim - Gegen 21:50 Uhr am Mittwochabend bemerkten Passanten Rauch aus einem Abfallwirtschaftgebäude an der Otto-Hahn-Straße in Bergheim-Zieverich. Die Kreisleitstelle alarmierte daraufhin mehrere Einheiten zum Wohnpark.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch und Feuer aus den Öffnungen des Gebäudes angrenzend an die Tiefgaragenzufahrt. Durch zwei Eingänge verschaffte sich jeweils ein Trupp unter Atemschutz Zugang ins Gebäude. Vor Ort brannten drei große Müllcontainer. Durch die große Hitzeentwicklung waren bereits Schäden am Gebäude entstanden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren rund 45 Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim, Thorr, Glesch/Paffendorf und der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Brandamtmann Georg Bartz. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell