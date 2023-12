LPI-GTH: Smartphone entwendet - Zeugen gesucht

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Tages wurde ein 23-jähriger Fahrer eines Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schwarzburger Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 23-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: ...

